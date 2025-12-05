ВСУ атаковали НПЗ в двух областях России

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской и Саратовской областях РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Были поражены мощности нефтеперерабатывающего завода «Сызранский» в Самарской области РФ. Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора», — говорится в сообщении.



Дроны ударили по заводу, вспыхнул пожар.



По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ.



Кроме того, украинские военнослужащие поразили Саратовский НПЗ, в результате атаки повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.



«По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок», — уточнили в Генштабе.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в ночь на 5 декабря нанесли удар по инфраструктуре Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, РФ).

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»