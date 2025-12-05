Пограничники продолжают сбивать FPV-дроны РФ на Курском направлении

FPV-дрон РФ на Курском направлении.

Пограничники оперативного объединения «Стальная граница» опубликовали новое видео уничтожения российских FPV-дронов на Курском направлении. Кадры обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Украинские пограничники продолжают удерживать созданную ранее буферную зону южнее района, занятого российскими войсками на границе Сумской и Курской областей — вблизи населённых пунктов Гуево и Плехово. На отдельных участках буферная зона углубляется до двух километров в сторону РФ.



Несмотря на действия 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, дислоцированной на этом участке фронта, российские войска не добились существенного продвижения. Сдерживание наступательной активности противника обеспечивается точной работой украинской артиллерии и истребителей Воздушных сил ВСУ.







В ответ оккупанты продолжают наносить авиационные удары, сбрасывать управляемые авиабомбы и вести огонь по позициям украинских сил из реактивных систем залпового огня на этом участке фронта.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»