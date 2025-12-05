Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина усиливает поддержку ветеранов: озвучены итоги и планы на 2026 год
05 декабря 2025, 17:11

Украина усиливает поддержку ветеранов: озвучены итоги и планы на 2026 год

Фото: ВРУ Фото: ВРУ

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 5,7 млрд грн на обеспечение жильём ветеранов с инвалидностью, поддержано 4 000 ветеранских бизнесов на сумму почти 2 млрд грн, а более 650 000 защитников получили электронные удостоверения УБД. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Во время Часа вопросов к Правительству министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова подвела итоги реализации государственной ветеранской политики за 2025 год и обозначила ключевые приоритеты на 2026-й.

Основные тезисы выступления:

  • Президент Украины подписал девять фундаментальных законов для ветеранов, а правительство утвердило более сотни подзаконных актов для их внедрения. Следующим шагом станет рассмотрение Верховной Радой ветеранского кодекса.

  • В 1 318 территориальных громадах работают 2 158 специалистов по сопровождению ветеранов и их семей.

  • Такие специалисты действуют и в 305 учреждениях здравоохранения, где помогают раненым с оформлением документов, коммуникацией с воинскими частями и решением социальных вопросов. Всего ими предоставлено более полумиллиона услуг.

  • В медучреждениях функционируют 11 пространств заботы о ветеранах, ещё восемь планируют открыть до конца года.

  • Подано 16,5 тыс. заявок от переселенцев — участников боевых действий на компенсацию за разрушенное или утраченоe жильё. На 2026 год в бюджете заложено 14 млрд грн на возмещение погибшего имущества на временно оккупированных территориях.

  • Участие в боевых действиях должно засчитываться в пенсионный стаж. Минветеранов передало Минсоцполитики предложения по пенсионной реформе с учётом боевого периода, включая пенсию по дожитию.

  • В 2025 году ветеранам предоставлено более 500 тыс. услуг в рамках стоматологической программы. Государство покрывает до 60 000 грн на лечение и протезирование.

  • 311 348 ветеранов и ветеранок получили государственную поддержку для занятий спортом.

  • Более 2 000 защитников проходят обучение по программам профессиональной адаптации.

  • Платформа «Карьера ветерана» включает свыше 43 000 вакансий и помогает переводить военные навыки в гражданские компетенции для резюме и поиска работы.

  • Через платформу Комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов трудоустроил двух участников боевых действий.

  • В 2025 году запущена экспериментальная программа компенсации образования для детей защитников. Уже 7 596 соискателей получили образовательные гранты.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

