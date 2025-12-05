Российские войска продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах города – ВСУ

Ситуация в Волчанске. Фото: карта DeepState

В городе Волчанск Харьковской области действительно есть продвижение российской армии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.



По его словам, следует учитывать, что Волчанск – фактически разрушенный город.



«И россияне пытаются закрепиться на руинах этого города. Есть украинские позиции в южных и западных районах. Однако там не так много зданий, за которые вообще можно зацепиться. Поэтому да, к сожалению, есть российское продвижение в городе Волчанск», – отметил Трегубов.

Напомним, что ранее о продвижении оккупантов в Волчанске сообщили аналитики DeepState.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко