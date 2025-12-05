Графики отключений света 6 декабря будут действовать во всех регионах Украины

В субботу, 6 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей.



Кроме того, графики с 00:00 до 23:59 также будут вводиться для промышленных потребителей.



Ранее мы писали, что 5 декабря из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются потребители в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»