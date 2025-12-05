Расстрел военнослужащего ВСУ на Северском направлении: в прокуратуре рассказали детали

Расстрел военнослужащего ВСУ на Северском направлении. Фото: прокуратура

Во время зачистки частного сектора в районе села Свято-Покровское Северской городской громады российский оккупант обнаружил в хозяйственном здании на территории полуразрушенного дома военного ВСУ. Это произошло в декабре поточного года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«Захватчик скрылся за ближайшим домом, и откуда выстрелил в украинского воина, когда тот вышел к нему с поднятыми руками для сдачи в плен. Раненый пытался укрыться в другом здании, однако оккупант добил его выстрелом из автоматического оружия», — говорится в сообщении.



Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и идентификация причастного к совершению преступления военнослужащего из РФ.





Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.



Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в селе Свято-Покровское юго-западнее города Северск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»