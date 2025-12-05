В Белой Церкви Киевской области построят жилье для мариупольцев. Фото: Вадим Бойченко

Комплекс будет иметь 16 домов на 1000 квартир, которые обеспечат качественным жильем более 3000 людей. Это будут полностью отремонтированные квартиры с мебелью и техникой, которые будут находиться в собственности Мариупольского общества. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.



«Аренда в комплексе будет составлять не более 30% среднего дохода семьи (ориентировочно 4000–6000 грн в месяц), а ряд льготных категорий сможет проживать безвозмездно в рамках государственных программ. Благодаря этому уже в течение года планируем построить первую очередь из 8 домов для более 500 семей по технологии стального каркаса. Это ускоряет строительство и уменьшает затраты», — отметил он.



5 декабря был открыт памятный знак Героям Гарнизона «Мариуполь». По словам Бойченко, это якорь военного судна «Донбасс», затопленного во время обороны города, чтобы сделать невозможным мероприятие российских десантных кораблей в порт.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»