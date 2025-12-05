Сырский рассказал, сколько оккупантов находятся вдоль линии фронта

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
05 декабря 2025, 19:59

Самые ожесточенные бои идут в районе Покровска, в Харьковской и Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что РФ сосредоточила на линии фронта более 700 тысяч военных. Об этом он заявил в интервью Sky News.

По его словам, более 710 000 российских солдат размещены вдоль линии фронта, которая протянулась примерно на 780 миль (1255 км), при этом российская сторона теряет около 1000–1100 солдат в день убитыми или ранеными, «и большинство из них погибают».

«На данном этапе российская армия пытается продвигаться практически по всей линии фронта. Наша стратегия — максимально измотать русскую армию, не допустить её продвижения, удержать нашу территорию, одновременно нанося удары по противнику в ближний тыл, в оперативную глубину и… по самой России с целью подорвать её обороноспособность и промышленный потенциал», — заявил генерал Сырский.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент сбивания украинского ударного БПЛА «Рубака» российским дроном-перехватчиком

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

