Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска.

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области вечером в пятницу, 5 декабря, гремели взрывы. В промышленной зоне упал дрон. Информации о пострадавших и жертв нет. Об этом передает фейковое ведомство «правительство ЛНР».



«Вражеский беспилотник самолетного типа упал и взорвался в промзоне Алчевска. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.



Пожарные ликвидировали возгорание.



Ранее мы писали, что ночью 5 декабря БПЛА атаковали объекты электроэнергетики в Сокологорском, Северскодонецком и Рубежанском районах оккупированной Луганской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»