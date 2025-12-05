Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего. Фото: Андрей Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря вывел бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака из состава Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.



«На частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 «Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего» (с последующими изменениями) вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Ермака», — говорится в указе.



Также указом №901/2025, Ермак был выведен из состава СНБО.

Напомним, 28 ноября НАБУ и САП проводили процессуальные действия дома у Андрея Ермака.



В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Андрей Ермак подал заявление об отставке. Заявление принято в рамках внутреннего «перезагрузочного» решения.



Кроме того, Андрей Ермак заявил, что отправляется на передовую. Он не сообщил подробностей о том, как он собирается отправиться на передовую и присоединится ли он к Вооруженным силам Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»