Двое жертв и трое раненых за сутки при обстреле Донетчины

В Донецкой области за прошедшие сутки, 5 декабря, погибли двое людей и ранены трое. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 5 декабря россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Лимане», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 3 человека получили ранения в Константиновке, Краматорске и Дружковке.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3753 человека, получили ранения — 8536 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 4 декабря россияне ранили семь жителей Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»