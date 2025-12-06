Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Двое жертв и трое раненых за сутки при обстреле Донетчины
06 декабря 2025, 09:25

Двое жертв и трое раненых за сутки при обстреле Донетчины

В Донецкой области за прошедшие сутки, 5 декабря, погибли двое людей и ранены трое. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 5 декабря россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Лимане», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 3 человека получили ранения в Константиновке, Краматорске и Дружковке.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3753 человека, получили ранения — 8536 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что за 4 декабря россияне ранили семь жителей Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

