Россия ударила по энергетике: в ряде регионов фиксируют перебои со светом

В ночь с 5 на 6 декабря российские военные нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ряд регионов обесточены. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



«В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях», — говорится в сообщении.



Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей и бизнеса.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 5 декабря, погибли двое людей и ранены трое.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»