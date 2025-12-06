Российские оккупанты запустили ракеты и дроны по Украине: ПВО сбила 615 целей

ПВО сбила 615 целей. Фото: Википедия

Оккупационные войска в ночь на 6 декабря массированно атаковали критическую инфраструктуру Украины. Всего россияне запустили 51 ракету и 653 БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 615 целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«Ночью 6 декабря (с 18:00 5 декабря) противник нанес комбинационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из-за ударов БПЛА, ракетного, морского и наземного базирования», — говорится в сообщении.



Как отмечается, оккупанты использовали три аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинджал», 34 ракеты-носителя Х-101/Искандер-К/Калибр и 14 баллистических ракет Искандер-М/КН-23.



Противовоздушная оборона сбила:



- 585 БПЛА типа Шахед, Гербера;



- 29 запусков ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;



- 1 баллистическую ракету Искандер-М/КН-23.





Кроме того, зафиксировано попадание ракеты и 60 ударных БПЛА в 29 локациях, а также падение обломков в трех локациях в 8 областей Украины.



Ранее мы писали, что в ночь с 5 на 6 декабря российские военные нанесли массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ряд регионов обесточены.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»