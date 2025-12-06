Дроны атаковали Грозный: Кадыров угрожает Украине новыми ударами

Кадыров угрожает Украине новым ударом. Фото: Exilenova+

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с 6 декабря, в течение следующей российская армия планирует месть Украине за атаку на военные объекты в Грозном. Об этом он сообщил в своем телеграм.



«В течение недели украинцы ощутят на себе наш жесткий ответ за удар по Грозному. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты, а не мирные», — заявил глава Чечни.



Кроме того, Кадыров обратился к украинцам, он призвал всех «объединяться и высказать свою позицию», иначе украинцы «могут потерять свою нацию».



Также глава Чечни оскорбил президента Владимира Зеленского, назвав его «бандитом».



Как отмечается, утром 5 декабря беспилотник атаковал небоскреб «Грозный-Сити» в столице Чечни. В результате попадания прогремел сильный взрыв. В пострадавшем небоскребе, согласно данным картографических сервисов, находится Совбез Чечни, Министерство республики по туризму, Счетная палата, избирком региона, региональный Департамент по связям с религиозными и общественными организациями, региональное управление Минюста и др.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»