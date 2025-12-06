Российские военные за сутки ударили 17 раз по населенным пунктам Донетчины

Российская армия за прошедшие сутки, 5 декабря, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дом. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донбасса», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар захватчиков попали три района:



Покровский район. В Торецком и Новотроицком Шаховской общине разрушены по 3 дома.



Краматорский район. В Лимане погиб человек, повреждены админздание и трактор. В Николаевке поврежден частный дом, хозяйственное сооружение и инфраструктура. В Славянске поврежден склад и инфраструктурный объект. В Краматорске 1 человек ранен. В Дружковке ранен человек, поврежден дом. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 5 декабря, погибли двое людей и ранены трое.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»