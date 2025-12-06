В Краматорском районе при пожаре уничтожено хозпомещение

Россияне атаковали Краматорский район. Фото: ГСЧС

В Краматорском районе Донецкой области вечером в пятницу, 5 декабря, вспыхнул пожар. Огнем уничтожено хозяйственное сооружение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«5 декабря в 18:37 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в с. Зеленое Александровской громады. По прибытии на место вызова спасатели установили, что происходит горение хозяйственной постройки», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в 20:33 пожарные ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причину пожара устанавливают соответствующие специалисты.



Ранее мы писали, что в Краматорске вспыхнул крупный пожар после российского обстрела.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»