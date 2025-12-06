Силы обороны атаковали НПЗ в Рязанской области РФ

Украинские военнослужащие в ночь на 6 декабря нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области России. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации. Степень ущерба уточняется», — говорится в сообщении.



Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное горючее, дизель и т.д. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.



Ранее мы писали, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской и Саратовской областях РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»