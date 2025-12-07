В Донецкой области семь лет не ведется статистика по заболеваемости диабетом ІІ типа

В Донецкой области официально больше не собирают полную статистику по распространенности диабета ІІ типа и заболеваний щитовидной железы. Такой ответ получила редакция «Новостей Донбасса» на запрос в Департамент здравоохранения Донецкой ОГА о количестве пациентов с диабетом в области.



Нам ответили, что еще в 2018 году Министерство здравоохранения Украины отменило форму отчетности № 12 — именно по ней медучреждения передавали данные о зарегистрированных заболеваниях. С этого момента системная статистика по области фактически исчезла. Последние полные цифры — до 2018 года.

«Информация по заболеваемости населения Донецкой области в полном объеме с 2018 года отсутствует», — отметили в ведомстве.

Где 17200 пациентов берут лекарства



Выяснить приблизительное число пациентов сегодня возможно разве что по количеству выписанных рецептов. По данным ведомства, за 2025 год, по данным дашбордов НСЗУ, было погашено 17,2 тыс. рецептов на сахароснижающие средства.



В департаменте здравоохранения области подчеркивают, что диабетики ІІ типа получают препараты и тест-полоски в рамках государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства» и частично — за счет местных бюджетов.



Сейчас в области работают 17 операторов, 81 аптека и 4 аптечных пункта, которые имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины и отпускают препараты по программе. Дополнительно местные бюджеты профинансировали 940,3 тыс. грн на такие препараты (по данным на 1 октября 2025 года).



При этом отдельной областной программы для пациентов с диабетом ІІ типа не существует. Более того, даже в государственном перечне реимбурсации есть не все необходимые препараты — часть потребностей остается вне покрытия. В таких случаях пациентам предлагают корректировать схему лечения через семейного врача.

«Отдельной областной программы помощи пациентам с сахарным диабетом II типа нет. В перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые подлежат возмещению в рамках государственной программы медицинских гарантий, включены наиболее распространенные препараты для пациентов с диабетом II типа. Однако перечень охватывает не все необходимые лекарства, поэтому потребности закрываются не полностью. В то же время пациенты всегда могут обратиться к врачу и скорректировать схему лечения», — сказано в ответе на журналистский запрос.

Что касается заболеваний щитовидной железы, то пациенты покупают лекарства самостоятельно — бесплатного обеспечения нет.



Профилактика ограничена медосмотрами



Профилактика и раннее выявление заболеваний щитовидной железы, по информации департамента, ограничиваются прохождением стандартных медицинских осмотров и диагностикой по направлению врача.



Что известно из общенациональной статистики



По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, количество случаев диабета в стране за 10 лет выросло примерно в полтора раза; в 2016 году диабетом болели свыше 1,2 млн человек — поздние данные отсутствуют; около 3% первичной инвалидности среди взрослых связаны именно с диабетом.

Это общенациональные цифры — региональные данные по Донецкой области недоступны уже семь лет.

Данные с отдельных медучреждений



На фоне отсутствия общих областных цифр фрагментарную статистическую информацию «Новости Донбасса» нашли на сайте ГУ «Донецкий областной центр контроля и профилактики заболеваний. Там опубликованы данные о скринингах:



КНП «Городская больница №2» Краматорска: провели 32 измерения уровня глюкозы в крови и 68 — артериального давления.

Релоцированные медучреждения Бахмутского района: сделали 8075 измерений глюкозы; из них 2663 (33%) показали повышенный уровень.

КНП «Добропольський ЦПМСД»: скрининг на двух локациях — 307 обследованных, у восьми выявлен повышенный сахар.

Релоцированные медучреждения Торецка: проведено 214 измерений уровня глюкозы, 18 обратившихся — с повышенным показателем.

Эти данные — единственные доступные фрагменты, которые хоть немного отражают реальную ситуацию в регионе.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»