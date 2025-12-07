Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Удар ФАБ-250 по жилому району Славянска: ранены шестеро людей
07 декабря 2025, 08:46

Удар ФАБ-250 по жилому району Славянска: ранены шестеро людей

Последствия удара по Славянску. Фото: Прокуратура Украины Последствия удара по Славянску. Фото: Прокуратура Украины

В Славянске шесть мирных жителей получили ранения в результате авиаудара российских войск. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, 6 декабря 2025 года около 16:46 по городу был нанесен удар авиабомбой ФАБ-250 с комплектом УМПК. Боеприпас упал рядом с многоэтажным жилым домом.

Среди пострадавших — двое мужчин 38 и 69 лет, а также четыре женщины в возрасте 44, 60, 62 и 63 лет. В момент взрыва все они находились в своих квартирах. У людей диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны.

Разрушения получили семь многоквартирных домов, а также шесть автомобилей, находившихся поблизости.
Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия удара по Славянску. Фото: Прокуратура Украины

Последствия удара по Славянску. Фото: Прокуратура Украины

Последствия удара по Славянску. Фото: Прокуратура УкраиныПоследствия удара по Славянску. Фото: Прокуратура Украины

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в результате российских обстрелов пострадали Покровский, Бахмутский и Краматорский районы.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Славянск
Прочее
удар авиабомбой
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
все новости
17:22
ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области
16:45
Филашкин призвал жителей Донетчины доверять только официальным источникам
14:54
РФ продвинулась в двух районах Донецкой области
12:28
Около двух тысяч ударов нанесла армия РФ по Донецкой области
11:13
За полтора месяца из Украины выехало почти 130 тысяч людей — НБУ
11:00
В Донецкой области семь лет не ведется статистика по заболеваемости диабетом ІІ типа
10:40
ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области
09:53
ПВО Украины сбила 179 целей во время ночной массированной атаки
09:31
Славянск дважды был атакован авиабомбами и беспилотниками
08:46
Удар ФАБ-250 по жилому району Славянска: ранены шестеро людей
17:22
Подбитый танкер «теневого флота» РФ терпит бедствие у берегов Болгарии
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
15:45
Силы обороны атаковали НПЗ в Рязанской области РФ
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
13:49
В Краматорском районе при пожаре уничтожено хозпомещение
12:40
Российские военные за сутки ударили 17 раз по населенным пунктам Донетчины
11:59
Дроны атаковали Грозный: Кадыров угрожает Украине новыми ударами
10:50
Российские оккупанты запустили ракеты и дроны по Украине: ПВО сбила 615 целей
10:20
Россия ударила по энергетике: в ряде регионов фиксируют перебои со светом
09:25
Двое жертв и трое раненых за сутки при обстреле Донетчины
все новости
ВИДЕО
ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области
07 декабря, 17:22
РФ продвинулась в двух районах Донецкой области РФ продвинулась в двух районах Донецкой области
07 декабря, 14:54
ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области
07 декабря, 10:40
Фото: Славянская ГВА Славянск дважды был атакован авиабомбами и беспилотниками
07 декабря, 09:31
Танкер «Кайрос» сел на мель у побережья Болгарии. Фото: скриншот Подбитый танкер «теневого флота» РФ терпит бедствие у берегов Болгарии
06 декабря, 17:22
Мариупольцы обратились к Путину. Фото: скриншот Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
06 декабря, 14:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор