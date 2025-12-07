Удар ФАБ-250 по жилому району Славянска: ранены шестеро людей

Последствия удара по Славянску. Фото: Прокуратура Украины

В Славянске шесть мирных жителей получили ранения в результате авиаудара российских войск. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, 6 декабря 2025 года около 16:46 по городу был нанесен удар авиабомбой ФАБ-250 с комплектом УМПК. Боеприпас упал рядом с многоэтажным жилым домом.



Среди пострадавших — двое мужчин 38 и 69 лет, а также четыре женщины в возрасте 44, 60, 62 и 63 лет. В момент взрыва все они находились в своих квартирах. У людей диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны.



Разрушения получили семь многоквартирных домов, а также шесть автомобилей, находившихся поблизости.

Славянская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»