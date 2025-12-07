Славянск дважды был атакован авиабомбами и беспилотниками

Фото: Славянская ГВА

Вчера, 6 декабря, российские войска дважды атаковали Славянск, применив корректируемые авиабомбы и беспилотники типа «шахед». Удары пришлись по жилым кварталам.



По данным начальника Славянской ГВА Вадима Ляха, ранены восемь человек, среди них — беременная женщина и 15-летний подросток. Погибла мать раненого мальчика, которая находилась рядом во время обстрела.

Разрушения затронули как многоэтажную, так и частную застройку: повреждены жилые высотки, разрушены и деформированы частные дома, пострадали автомобили.



Отмечается, что только за 6 декабря в результате вражеских ударов в городе были повреждены семь многоэтажных домов, две нежилые постройки и шесть автомобилей.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что 6 декабря 2025 года около 16:46 по городу был нанесен удар авиабомбой ФАБ-250 с комплектом УМПК. Боеприпас упал рядом с многоэтажным жилым домом.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»