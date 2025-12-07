ПВО Украины сбила 179 целей во время ночной массированной атаки

В ночь на 7 декабря, начиная с 18:00 6 декабря, Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины, задействовав ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным радиотехнических войск, в небе было обнаружено и взято на сопровождение 246 воздушных целей — это 5 баллистических ракет и 241 беспилотник разных типов.
241 ударный БПЛА типа Shahed, «Гербера» и другие модификации, запущены из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с полигона Чауда в оккупированном Крыму. Около 150 из них — Shahed.
Три аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», выпущены из Тамбовской области РФ. Две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, запущены из Курской области РФ.
Отражение атаки обеспечивали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.
По предварительной информации на 9:00, украинская ПВО смогла сбить или подавить 179 целей, среди них:
175 ударных БПЛА (Shahed, «Гербера» и другие модели); 2 ракеты «Кинжал»; 2 ракеты «Искандер-М»/KN-23.
Зафиксированы 65 попаданий ударных дронов в 14 локациях. Атака продолжалась и после 9:00 — в небе оставались отдельные вражеские БПЛА.
Скриншот: Генштаб ВСУ
Напомним, вчера, 6 декабря, российские войска дважды атаковали Славянск, применив корректируемые авиабомбы и беспилотники типа «шахед».
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»