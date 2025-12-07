ПВО Украины сбила 179 целей во время ночной массированной атаки

В ночь на 7 декабря, начиная с 18:00 6 декабря, Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины, задействовав ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



По данным радиотехнических войск, в небе было обнаружено и взято на сопровождение 246 воздушных целей — это 5 баллистических ракет и 241 беспилотник разных типов.

241 ударный БПЛА типа Shahed, «Гербера» и другие модификации, запущены из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с полигона Чауда в оккупированном Крыму. Около 150 из них — Shahed.

Три аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», выпущены из Тамбовской области РФ. Две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, запущены из Курской области РФ.

Отражение атаки обеспечивали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы беспилотной обороны.

По предварительной информации на 9:00, украинская ПВО смогла сбить или подавить 179 целей, среди них:

175 ударных БПЛА (Shahed, «Гербера» и другие модели); 2 ракеты «Кинжал»; 2 ракеты «Искандер-М»/KN-23.

Зафиксированы 65 попаданий ударных дронов в 14 локациях. Атака продолжалась и после 9:00 — в небе оставались отдельные вражеские БПЛА.

Скриншот: Генштаб ВСУ

Напомним, вчера, 6 декабря, российские войска дважды атаковали Славянск, применив корректируемые авиабомбы и беспилотники типа «шахед».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»