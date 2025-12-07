РФ продвинулась в двух районах Донецкой области

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий. Согласно их данным, российские силы продвинулись в двух районах Донецкой области — возле Ямполя (Краматорский район) и в районе Солодкого (Покровский район).

Скриншот: DeepState

В сообщении OSINT-проекта отмечается: «Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ямполя и Солодкого».



Обновление фиксирует изменение линии фронта и подтверждает активизацию противника на этих направлениях.

Напомним, ВСУ восстановили полный контроль над населенным пунктом Тихий в Днепропетровской области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»