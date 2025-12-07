Филашкин призвал жителей Донетчины доверять только официальным источникам

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин обратился к жителям области, подчеркнув, что область ежедневно переживает обстрелы, разрушения и сильное психологическое давление. Он предупредил, что распространяемые в сети искаженные «инсайды» и панические сообщения опасны, потому что подрывают доверие и играют на руку оккупантам.



«Такие манипуляции опасны — они влияют на жизнь людей и подрывают доверие в то время, когда нам особенно нужна единство», — подчеркнул руководитель Донецкой военной администрации.



Филашкин призвал получать информацию только из официальных источников — его страниц, ресурсов местных администраций, полиции, ГСЧС и проверенных украинских медиа.



На фоне эскалации в сети появились утверждения, будто Донецкая область «больше не существует как место для жизни». Одновременно усилились удары по прифронтовым городам: фиксируются регулярные атаки по Славянску, Лиману, Краматорску и другим населенным пунктам, инфраструктура испытывает серьезное давление.



Донецкая область остается зоной активных боевых действий, в отдельных населенных пунктах ситуация крайне сложная. На этом фоне власти продолжают рекомендовать жителям эвакуироваться в более безопасные области.

Напомним, вчера, 6 декабря, армия РФ нанесла по Донецкой области около двух тысяч ударов.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»