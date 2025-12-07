ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области

Украинские защитники подорвали дамбу на реке Васюковка, чтобы остановить продвижение российских войск. Видео операции опубликовала 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, сопроводив его сообщением: «Подрыв дамбы! Враг не пройдет!».



По данным аналитиков DeepState, подрыв произошел в районе Приволье Донецкой области. Они отмечают, что Васюковка впадает в Бахмутку, и сам водозабор едва ли сильно изменит ситуацию на реке, однако последствия для участка Приволье — Бондарное — Васюковка остаются открытым вопросом.

Скриншот: DeepState

Напомним, российские силы продвинулись возле Ямполя (Краматорский район) и в районе Солодкого (Покровский район).



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»