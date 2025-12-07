В Украине начались первые выплаты по 6500 грн для социально уязвимых граждан

В Украине начались первые выплаты по 6500 грн для наиболее уязвимых граждан, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Некоторые банки осуществляют перечисление средств.



Заявки на помощь уже подали 323 443 человек. Оформить ее можно через «Дію» или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.



Программа предназначена для тех, кто нуждается в наибольшей поддержке: детей под опекой, детей с инвалидностью в детских домах семейного типа и приемных семьях, детей ВПО, детей из малообеспеченных семей, людей с инвалидностью I группы среди ВПО, а также одиноких пенсионеров с надбавкой на уход.



Средства можно будет использовать на покупку лекарств, одежды и обуви в течение шести месяцев после получения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»