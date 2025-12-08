Российские БПЛА поразили многоэтажку в Ахтырке: 42 человека спасены

В Ахтырке Сумской области российские ударные БПЛА нанесли несколько попаданий по 9-этажному жилому дому, сообщают в ГСЧС региона.
Дроны поразили крышу и стену многоэтажки, после чего в квартирах со второго по пятый этажи вспыхнул пожар. Спасатели одновременно тушили огонь и проводили эвакуацию жителей.
Всего из здания удалось вывести 35 человек. Ещё 7 граждан, среди которых один ребёнок, были спасены — их деблокировали из повреждённых помещений.
Из-за угрозы повторных ударов работы приходилось временно прекращать. Несмотря на сложности, пожарные ликвидировали все очаги горения и обследовали здание. Людей под завалами не обнаружено.
«Продолжается разбор разрушенных конструкций. Данные о пострадавших уточняются. Жителям оказывается вся необходимая помощь», — отметили в ГСЧС.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
