Российские БПЛА поразили многоэтажку в Ахтырке: 42 человека спасены

ГСЧС Сумщины.

В Ахтырке Сумской области российские ударные БПЛА нанесли несколько попаданий по 9-этажному жилому дому, сообщают в ГСЧС региона.



Дроны поразили крышу и стену многоэтажки, после чего в квартирах со второго по пятый этажи вспыхнул пожар. Спасатели одновременно тушили огонь и проводили эвакуацию жителей.







Всего из здания удалось вывести 35 человек. Ещё 7 граждан, среди которых один ребёнок, были спасены — их деблокировали из повреждённых помещений.



Из-за угрозы повторных ударов работы приходилось временно прекращать. Несмотря на сложности, пожарные ликвидировали все очаги горения и обследовали здание. Людей под завалами не обнаружено.



«Продолжается разбор разрушенных конструкций. Данные о пострадавших уточняются. Жителям оказывается вся необходимая помощь», — отметили в ГСЧС.































Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»