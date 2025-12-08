Атака БПЛА повредила ЛЭП в Ростовской области: сёла обесточены

Власти Ростовской области сообщили о ночной атаке БПЛА по северным районам региона, сообщает ASTRA.



По словам губернатора, силы ПВО перехватили дроны над Чертковским, Шолоховским, Боковским, Миллеровским и Верхнедонским районами. Жертв и пострадавших нет.



В Чертковском районе повреждение линии электропередачи привело к обесточиванию села Маньково-Калитвенское, а также хуторов Гусев и Марьяны. В населённом пункте часть электроснабжения удалось восстановить ночью, а работы в хуторах планируют продолжить днём.



В хуторе Ленина Миллеровского района повреждена кровля частного дома. По словам губернатора, последствия атаки на земле уточняются. Всего за сутки российское Минобороны заявило об уничтожении 67 украинских беспилотников.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»