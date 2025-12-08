Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
США депортировали новую группу россиян: на борту могло быть более 50 человек
08 декабря 2025, 08:38

США депортировали очередную группу российских граждан, сообщает издание «Агентство. Новости». По данным организации Russian America for Democracy in Russia, чартерный рейс с депортируемыми россиянами вылетел из США в воскресенье. Об этом же, без уточнения деталей, пишет The New York Times.

По словам президента организации Дмитрия Валуева, на прошлой неделе россиян, в отношении которых были вынесены решения о депортации, собрали в транзитной иммиграционной тюрьме в штате Аризона.

Точное количество высланных граждан остаётся неизвестным. Валуев отмечает, что поимённый список включает не менее 20 россиян, находившихся в транзитной тюрьме. Однако реальное число депортируемых может быть выше — правозащитник допускает, что в самолёте могло быть свыше 50 человек.

Это уже не первая массовая высылка россиян из США. Ранее подобные рейсы отправлялись в июне и августе, а также проводились отдельные депортации и экстрадиции.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

