Россия ударила FPV-дронами по громадам Днепропетровщины: разрушения и жертвы

Последствия удара БПЛА. Фото: Днепропетровская ОВА

Поздно вечером, 7 декабря, российские войска атаковали Зеленодольскую и Грушевскую громады Криворожского района, направив туда FPV-дроны. Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

В Грушевской громаде тяжелые травмы получил 51-летний мужчина. Врачи пытались его спасти, однако он скончался. В районе повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом и газопровод. Загорелся дом на колесах.

По Межиричской громаде Павлоградского района противник ударил БпЛА. Пострадали четыре человека, среди них 14-летний мальчик. Состояние одной из раненых — 41-летней женщины — медики оценивают как тяжелое. Пожар охватил дом местных жителей, еще два разрушены. Повреждены хозяйственная постройка и автомобиль.

Последствия удара БПЛА. Фото: Днепропетровская ОВА

Артиллерией и FPV-дронами враг обстрелял райцентр, а также Покровскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую громады Никопольского района. Ранена 13-летняя девочка. Повреждены две пятиэтажки, школа искусств и автомобиль.

В Днепре вражеский дрон поразил административное здание, которое охватил огонь. Осколками задело три многоквартирных дома и автомобиль.

По данным Воздушного командования Сил обороны, над областью было уничтожено восемь вражеских БпЛА.

Напомним, в Ахтырке Сумской области российские ударные БПЛА нанесли несколько попаданий по 9-этажному жилому дому.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»