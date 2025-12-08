Четверо жителей Донетчины погибли за сутки от российских обстрелов

За истекшие сутки, 7 декабря, российские обстрелы привели к гибели четырех мирных жителей Донецкой области. Двое погибли в Дружковке, Краматорске — один, и в Лимане — один человек. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



По данным ОВА, еще три человека в области получили ранения различной степени тяжести — в Дружковке и Константиновке.



С начала полномасштабного вторжения на Донетчине документально подтверждена гибель 3 758 мирных жителей, еще 8 549 получили ранения.



Отмечается, что эти цифры не включают данные по Мариуполю и Волновахе — в этих городах точное количество жертв до сих пор невозможно установить из-за отсутствия доступа к полной информации.

Напомним, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал жителей Донетчины доверять только официальным источникам.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»