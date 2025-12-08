Силы обороны поразили торговый порт в российском Краснодарском крае

Силы обороны 5 декабря атаковали «Темрюкский морской торговый порт», который расположен в Краснодарском крае РФ). Порт задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



«Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн», — говорится в сообщении.



По состоянию на вечер 7 декабря, общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.



Ранее мы писали, что Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской и Саратовской областях РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»