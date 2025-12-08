Против Залужного, Сырского и Умерова в РФ завели «дело»

Генеральная прокуратура РФ заявила об утверждении обвинительного заключения по делу «о геноциде», открытом против высшего политического и военного руководства Украины. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.



По информации прокуроров, фигурантам заочно вменяют статью 357 УК РФ. Российская сторона объявила их в международный розыск, а Басманный суд Москвы, также заочно, избрал им меру пресечения — содержание под стражей.



В списке обвиняемых — действующие и бывшие представители украинской власти и военного командования. Среди них: посол Украины Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пятый президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Рустем Умеров и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»