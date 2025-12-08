«Главу» оккупационной администрации села в Донецкой области подозревают в коллаборационизме

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении «главе муниципальной сельской администрации» оккупированного села Анадоль Донецкой области. Женщина активно сотрудничает с оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«По материалам следствия, местная жительница поддержала действия агрессора. После начала полномасштабного вторжения захватчики назначили его «председателем Анадольской сельской администрации», — говорится в сообщении.



Как отмечается, она с ноября 2022 выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В настоящее время под руководством ВС РФ женщина организовывает работу органов незаконной власти.



Ранее мы писали, что СБУ заочно сообщила о подозрении российскому фельдшеру по прозвищу «доктор зло», который причастен к пыткам украинских военнопленных.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»