Отключения света. Когда и как будут действовать графики 9 декабря в Украине

Иллюстрация. «ДТЭК»

9 декабря во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Время и объем ограничений: с 00:00 до 23:59 объемом от двух до четырех очередей.



Причина введения ограничений – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.



Время и объем ограничений могут измениться. В компании советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, что 8 декабря российская армия ударила по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего ранены четыре человека, среди них дети.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко