Зеленский о Донетчине: «Мы не имеем права по закону, Конституции и международному праву отдавать свои территории»

Украина не имеет никакого права по закону, Конституции и международному праву отдавать свои территории. Об этом во время общения с журналистами после встречи с лидерами ЕС в Лондоне заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».



По его словам, и морального права отдавать свои территории Украина тоже не имеет.



«Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы безусловно не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся», – сказал Зеленский.



Президент отметил, что есть территории, которые Россия уже не может удерживать



«Небольшие участки на Харьковском и Сумском направлениях. Это сложный вопрос: если остановиться на линии фронта, что делать с этими территориями? Труднее всего то, что Россия пытается забрать часть Донецкой области и давит на нас разными инструментами – военными, информационными и дипломатическими», – добавил он.

Напомним, что российские войска оккупировали пять сел под городом Покровск Донецкой области.

