Северск понемногу переходит в руки армии РФ: предварительно, россияне захватили половину города – DeepState

Ситуация в Северске. Фото: карта DeepState

Усложнилась ситуация в районе города Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, ВС РФ продолжают затягивать свою пехоту в город.



«И сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага. В последнее время осуществляется большое количество фиксаций российской пехоты, но одновременно с этим по ней активно отрабатывают пилоты Сил обороны Украины. Также враг взялся за «флаговтыки», чтобы показать заранее контроль всего города для своей пропаганды. Однако этого они еще полностью не добились. По предварительным данным, половина города находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания оккупантов является река Бахмутка», – рассказали в проекте.



В DeepState отметили, что пехота российских войск единично фиксировалась за Северском в зонах ответственности смежных бригад.



«Проблемой остается подача недостоверных докладов и подача информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью «красным» и об этом большинство узнает внезапно», – резюмировали там.

Напомним, что 8 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в Северске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко