В Тернополе обнаружили еще двух погибших, поиски продолжаются

Последствия удара по Тернополю 19 ноября. Фото: Нацполиция Украины

Количество погибших в результате ракетной атаки на Тернополь, произошедшей 19 ноября, увеличилось до 38 человек. Об этом сообщила полиция, уточнив, что «обнаружены тела еще двух людей, которые ранее считались без вести пропавшими».

По официальным данным, среди погибших — восьмеро детей. Еще трое взрослых продолжают числиться пропавшими без вести.

В полиции подчеркнули, что следственно-оперативная работа продолжается. «Сотрудники полиции и спасатели продолжают проводить необходимые мероприятия на месте трагедии», — добавили в сообщении.

Напомним, по данным Тернопольской областной администрации, удары пришлись по жилой застройке.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»