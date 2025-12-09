Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Тернополе обнаружили еще двух погибших, поиски продолжаются
09 декабря 2025, 08:20

В Тернополе обнаружили еще двух погибших, поиски продолжаются

Последствия удара по Тернополю 19 ноября. Фото: Нацполиция Украины Последствия удара по Тернополю 19 ноября. Фото: Нацполиция Украины

Количество погибших в результате ракетной атаки на Тернополь, произошедшей 19 ноября, увеличилось до 38 человек. Об этом сообщила полиция, уточнив, что «обнаружены тела еще двух людей, которые ранее считались без вести пропавшими».

По официальным данным, среди погибших — восьмеро детей. Еще трое взрослых продолжают числиться пропавшими без вести.

В полиции подчеркнули, что следственно-оперативная работа продолжается. «Сотрудники полиции и спасатели продолжают проводить необходимые мероприятия на месте трагедии», — добавили в сообщении.

Последствия удара по Тернополю 19 ноября. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, по данным Тернопольской областной администрации, удары пришлись по жилой застройке.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Тернополь
Прочее
последствия ракетного удара
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
все новости
11:37
В Троицке РФ отказались от памятника «Семья солдата СВО»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
10:58
Армия РФ вечером дронами снова ударила по Краматорску: много повреждений
10:58
Около двух тысяч обстрелов за сутки: Донетчина под массированными атаками РФ
10:20
Три области остаются без света после ударов РФ по энергосистеме
10:07
Трое погибших и 16 раненых за сутки в Донецкой области
09:59
Двое бойцов 67 ОМБр пленили шестерых оккупантов
09:56
Силы ПВО сбили 84 из 110 БПЛА над Украиной
08:20
В Тернополе обнаружили еще двух погибших, поиски продолжаются
07:54
ПВО работала над Чебоксарами: обломки упали на многоэтажку
23:36
Северск понемногу переходит в руки армии РФ: предварительно, россияне захватили половину города – DeepState
23:08
Зеленский о Донетчине: «Мы не имеем права по закону, Конституции и международному праву отдавать свои территории»
22:00
Российские войска оккупировали пять сел под Покровском – DeepState
21:37
Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW
21:14
Армия РФ обстреляла Дружковку: загорелись многоэтажка и автомобили
20:18
Отключения света. Когда и как будут действовать графики 9 декабря в Украине
19:23
Обстрел Краматорска: повреждены многоэтажки, ранены родители с детьми
18:47
Российская армия атаковала Краматорск: есть раненые
18:29
Российская авиация сбросила авиабомбы на Запорожье и Вольнянск: ранены 15 человек
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
16:42
Новый глава Рубежанской ГВА. Что декларирует семья Сергея Карпеченко
16:30
«Главу» оккупационной администрации села в Донецкой области подозревают в коллаборационизме
16:16
Против Залужного, Сырского и Умерова в РФ завели «дело»
16:00
РФ оснастила «Шахеды» камерами заднего вида против перехватчиков
15:42
Силы обороны поразили торговый порт в российском Краснодарском крае
15:38
Евросоюз освободил Польшу принимать мигрантов и платить им компенсации
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:34
МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
14:33
В Константиновке при обстреле пострадала семья с детьми
все новости
ВИДЕО
Двое бойцов 67 ОМБр пленили шестерых оккупантов Двое бойцов 67 ОМБр пленили шестерых оккупантов
09 декабря, 09:59
Удар по Краматорску. Фото: кадр из видео Российская армия атаковала Краматорск: есть раненые
08 декабря, 18:47
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС Российская авиация сбросила авиабомбы на Запорожье и Вольнянск: ранены 15 человек
08 декабря, 18:29
Жители оккупированного Мариуполя в очередной раз пожаловались Путину. Фото: скриншот Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
08 декабря, 17:25
Камера заднего вида на ударном беспилотнике типа «Шахед». РФ оснастила «Шахеды» камерами заднего вида против перехватчиков
08 декабря, 16:00
Авиаудар AASM HAMMER по оккупантам в Удачном. МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
08 декабря, 14:34

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор