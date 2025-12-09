Силы ПВО сбили 84 из 110 БПЛА над Украиной

ПВО сбила 84 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 9 декабря запустила 110 дронов с семи направлений. Противовоздушная оборона сбила 84 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 9 декабря (с 18.00 08 декабря) противник атаковал 110 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, Донецк, Гвардейское — оккупированная территория Украины, около 70 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 84 БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.





Кроме того, зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 9 локациях.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 8 декабря запустила 149 БПЛА с семи направлений.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»