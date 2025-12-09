Двое бойцов 67 ОМБр пленили шестерых оккупантов

Двое бойцов 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ взяли в плен шестерых российских оккупантов в Днепропетровской области. Видео об этом опубликовала пресс-служба бригады.
Захват произошёл во время ударно-поисковых действий третьего механизированного батальона на Александровском направлении. Украинские военнослужащие обнаружили группу противника и, несмотря на численное превосходство, сумели захватить шестерых российских солдат.
«Гордимся героизмом и мастерством наших мужественных воинов, которые приняли волевое решение противостоять превосходящим силам противника и, взяв их в плен, сделали всё возможное, чтобы сохранить жизнь "обменному фонду" и не дать оккупантам убить своих же "сослуживцев"», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как во время оперативно спланированной эвакуации артиллерия РФ пытается ударить по своим. В бригаде отмечают, что такие действия — инструмент запугивания российской армии, где жизнь личного состава полностью обесценена.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
