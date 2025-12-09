Трое погибших и 16 раненых за сутки в Донецкой области

За сутки 8 декабря российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донецкой области. Как уточнили в Донецкой ОВА, двое погибших — жители Константиновки, еще один человек погиб в Дружковке.

По данным областной администрации, ранения получили 16 человек. Наиболее тяжелая ситуация — в Константиновке, где пострадали шестеро гражданских. В Дружковке ранены пять человек, в Краматорске — четверо, еще один житель получил ранения в Сергеевке.



С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области задокументировано 3761 погибший и 8565 раненых среди мирного населения.

При этом в сводку не включены данные по Мариуполю и Волновахе, где подсчитать точное количество жертв пока невозможно.

Напомним, ВСУ недавно продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»