Три области остаются без света после ударов РФ по энергосистеме
09 декабря 2025, 10:20

В результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях остаётся без электроснабжения. Об этом сообщил официальный канал Министерства энергетики Украины.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях введены аварийные отключения. Сегодня по всей Украине с 00:00 до 23:59 действуют почасовые графики отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Актуальные графики публикуются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения. О возможных изменениях в энергоснабжении рекомендуют следить на страницах местных облэнерго.

«Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые утренние и вечерние часы. Это помогает уменьшить нагрузку на энергосистему», — отмечают в Минэнерго.

Напомним, 9 декабря во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

