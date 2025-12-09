Около двух тысяч обстрелов за сутки: Донетчина под массированными атаками РФ

Фото: Национальная полиция Украины

За сутки, 8 декабря, российские войска нанесли 1893 удара по линии фронта и жилым районам Донетчины. Полиция области задокументировала троих погибших и 16 раненых в результате атак.



Под огнем оказались 11 населенных пунктов, среди них: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Славянск, поселок Алексеево-Дружковка, а также села Некременное, Очеретино, Сергеевка и Софиино-Лиман. За сутки повреждения получили 44 гражданских объекта, включая 27 жилых домов.



Дружковка



По городу российская армия направила семь беспилотников разных типов. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Зафиксированы повреждения многоэтажного дома, административного здания и четырех гражданских автомобилей.

Константиновка



По городу били авиабомбами, ствольной артиллерией и дронами. Погибли два человека, шестеро ранены, среди них — двое детей: мальчик 2012 года рождения и девочка 2018 года рождения. Повреждены пять многоквартирных домов.



Краматорск



В городе ранены четыре человека, включая двух детей. По городу зафиксировано семь ударов, среди них применение управляемой авиабомбы и БПЛА. Разрушения получили девять многоэтажек, магазин и кафе.



Сергеевка (Андреевская громада)



Оккупанты применили дроны «Герань-2» и «Герань-3». Ранен один человек. Повреждены многоэтажный дом, два частных дома, храм, амбулатория и офис.



Славянск, Николаевка, Алексеево-Дружковка



В Славянске после попадания дронов «Молния-2» поврежден частный дом. В Николаевке разрушения получили многоквартирный дом и админздание. В Алексеево-Дружковке — два частных домовладения.



Александровская громада



В Софиино-Лимане повреждены два частных дома. В Некременном пострадала одна частная усадьба.

В Очеретином — гражданский грузовик.



Дополнительная информация за 7 декабря



Уточнено, что в Дружковке при попадании FPV-дрона в гражданский автомобиль погибли двое людей. Также подтвержден один раненый в Лимане.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в результате обстрела Краматорска пострадали два ребенка — восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка. Все раненые в легком состоянии.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»