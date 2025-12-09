Армия РФ вечером дронами снова ударила по Краматорску: много повреждений

Краматорск вечером, 8 декабря, попал под российский обстрел. В городе из-за российских ударов есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«В 19:45 ударный БПЛА «Молния-2» попал по прилегающей территории многоквартирного дома. Повреждены по меньшей мере три многоэтажки и сад», —говорится в сообщении.



Кроме того, через полчаса россияне снова дважды атаковали Краматорск с помощью дронов.



«В 21:20 ударный БпЛА «Молния-2» попал в здание кафе в одном из микрорайонов города. В 21:55 произошло три вражеских удара по промышленной зоне и СТО», — уточнили в ведомстве.



Ранее мы писали, что 8 декабря в результате обстрела города Краматорск ранения получили четыре человека.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»