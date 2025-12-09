Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
09 декабря 2025, 13:22

В Райгородке при пожаре погиб мужчина

В поселке Райгородок Николаевской громады Краматорского района 8 декабря вспыхнул пожар в частном доме. В результате инцидента погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Возгорание самоликвидировалось на незначительной площади до прибытия спасателей, однако трагедии избежать не удалось», — говорится в сообщении.

В результате пожара погиб мужчина 1983 года рождения. Площадь возгорания составляла около 3 м2. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Ранее мы писали, что 7 декабря российские захватчики обстреляли город Дружковка

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецкая область Райгородок
Организации
ГСЧС в Донецкой области
События
Пожар
