В Райгородке при пожаре погиб мужчина

В поселке Райгородок Николаевской громады Краматорского района 8 декабря вспыхнул пожар в частном доме. В результате инцидента погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Возгорание самоликвидировалось на незначительной площади до прибытия спасателей, однако трагедии избежать не удалось», — говорится в сообщении.



В результате пожара погиб мужчина 1983 года рождения. Площадь возгорания составляла около 3 м2. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»