Экс-ведущему пророссийских каналов грозит до 8 лет за оправдание войны РФ

09 декабря 2025, 13:23

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего телеведущего, который отрицал агрессию РФ и называл войну «СВО», сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего бывшего ведущего подсанкционных каналов. Во время полномасштабного вторжения РФ он через свой YouTube-канал распространял видео с оправданием действий государства-агрессора. Предварительно речь идет о Максе Назарове (настоящее имя — Назар Диордица).

Канал обвиняемого насчитывал более 203 тысяч подписчиков. В 2023–2024 годах он убеждал аудиторию, что Россия «не является агрессором», транслировал пророссийские нарративы и называл войну против Украины «своей». Всё это происходило на фоне ежедневных трагических последствий российских ударов по мирным городам.

В январе 2025 года мужчине было сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооружённой агрессии РФ против Украины (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

В ведомстве предупредили, что досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в Киево-Святошинский районный суд города Киева. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

