Военнослужащего ТЦК задержали в Запорожье по подозрению в убийстве гражданского

Запорожский областной ТЦК и СП выступил с официальным разъяснением о задержании одного из военнослужащих районного территориального центра. По данным полиции, его подозревают в совершении тяжкого преступления, квалифицированного по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.



Убийство гражданского лица Юрия Янковского 1968 года рождения произошло 7 декабря 2025 года в Запорожье. В учреждении подчеркнули, что решились на публичный комментарий, чтобы предотвратить распространение искаженной информации. В ТЦК заявили, что полностью осуждают действия задержанного военнослужащего.



Сейчас подозреваемый находится в Запорожском следственном изоляторе. Руководство ТЦК утверждает, что оказывает полиции полное содействие и заинтересовано в быстром и объективном расследовании обстоятельств преступления.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что во Львове убит военнослужащий ТЦК во время проверки документов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»