При обстреле Константиновки ранен один человек

Во вторник, 9 декабря, российские военные атаковали город Константиновка Донецкой области. Произошел обстрел с применением ударного FPV-дрона. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В результате атаки было ранено гражданское лицо. Человек получил телесные повреждения во время передвижения по улице», — уточнил он.



По словам Горбунова, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксированы.



Ранее мы писали, что за сутки 8 декабря российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»