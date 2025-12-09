При обстреле Константиновки ранен один человек

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
09 декабря 2025, 15:12

Во вторник, 9 декабря, российские военные атаковали город Константиновка Донецкой области. Произошел обстрел с применением ударного FPV-дрона. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В результате атаки было ранено гражданское лицо. Человек получил телесные повреждения во время передвижения по улице», — уточнил он.

По словам Горбунова, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксированы.

Ранее мы писали, что за сутки 8 декабря российские обстрелы унесли жизни трех мирных жителей Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война
