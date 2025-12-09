В УМПБ-5 выявили доплеровский измеритель скорости для воздушного подрыва

Реактивная управляемая авиационная бомба УМПБ-5.

В некоторых российских УМПБ-5 подтверждено наличие доплеровского измерителя скорости и износа (ДВШЗ, или по-русски — ДИСС), также известного как радиовысотомер. Об этом сообщается в военном Telegram-канале «Полковник ГШ».



Наличие этого прибора позволяет реализовать функцию воздушного подрыва — контролируемый подрыв боевой части на заданной высоте, что повышает эффективность поражения площадных целей.



Судя по внешнему виду антенны ДВШЗ, её производителем является Уральское проектно-конструкторское бюро (УПКБ) «Деталь». Это предприятие выпускает радиовысотомеры для российских ракет 3М14, 9М727, 9М729 и Х-59.

Ранее сообщалось, что УМПБ-5Р, который долетел до Полтавы, оснащён китайским двигателем.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»