Без проверки военного учета не возьмут на работу

Управление инспекционной деятельности напомнило работодателям о необходимости обязательной проверки военно-учетных документов при приеме сотрудников. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета в Украине».



Инспекторы уточняют, что при трудоустройстве или зачислении на обучение призывники и военнообязанные должны предоставить пакет документов, подтверждающий их постановку на военный учет. Работодатель обязан проверить: у военнообязанных — военный билет или временное удостоверение; у призывников — удостоверение о приписке к призывному участку.



Принимать таких кандидатов на работу разрешается только при условии, что они стоят на учете в ТЦК.

Отдельно подчеркивается, что женщины с медицинским или фармацевтическим образованием также относятся к военнообязанным. Поэтому при трудоустройстве они обязаны предъявить соответствующий военный документ — даже если вакансия не связана с медицинской сферой.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»