Украинский танк уничтожил оккупантов в пятиэтажке в Родинском
09 декабря 2025, 17:30

Украинский танк уничтожил оккупантов в пятиэтажке в Родинском

Выстрел из танка ВСУ по многоэтажке с оккупантами в Родинском. Выстрел из танка ВСУ по многоэтажке с оккупантами в Родинском.

В Родинском украинский танк бригады «Червоної Калини» уничтожил группу российских оккупантов, которые прятались в пятиэтажном доме. Видео удара опубликовала пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.

Как отмечается, танкисты роты «Вовча Зграя» точными выстрелами буквально разобрали здание, внутри которого находилось около десятка российских военных.
 


«Как вы уже поняли, экипаж 72-ки не оставил оккупантам ни единого шанса на выживание. Отдельная благодарность смежным подразделениям за видео работы сбоку», — говорится в сообщении.

Напомним, Покровск продолжает удерживаться украинскими силами, несмотря на заявления Путина о якобы «захвате» города.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

